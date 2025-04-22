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Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере полузащитника Барселоны

Англия

Но хочет ли продавать "Барселона"?

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере полузащитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, Френки де Йонг снова оказался в поле зрения "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" уверены, что голландец – идеальный вариант для усиления полузащиты, и готовы сделать предложение, которое заставит "Барсу" сесть за стол переговоров.

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Несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкивается "Барселона", клуб четко дал понять: игрок не продается. Впрочем, в современном футболе все может измениться, если поступит действительно серьезное предложение, а "Юнайтед", похоже, готов проверить границы. Руководство английского гранда убеждено: трансфер де Йонга может стать качественным скачком в качестве, даже несмотря на потенциально высокую цену.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 37 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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