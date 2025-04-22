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Челси возобновил интерес к голкиперу, которого хочет подписать Манчестер Юнайтед
Английские топ-клубы будут бороться за трансфер перспективного вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" возобновил интерес к голкиперу, которого хочет подписать "Манчестер Юнайтед".
Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "синих" продолжает наблюдать за игрой Диогу Кошты из "Порту", который считается их главной трансферной целью на лето. Известно, что за ним следит "Манчестер Сити", который находится в поиске замены для Эдерсона, и "Манчестер Юнайтед", ведь клуб недоволен Андре Онана.
Отмечается, что в контракте 25-летнего голкипера сборной Португалии есть пункт отступных в размере 75 миллионов евро, однако "драконы" будут открыты к переговорам, поскольку его соглашение с клубом истекает летом 2027 года.
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Ранее появлялась информация о том, что мюнхенская "Бавария" заинтересована в приобретении Диогу Кошты, и он может заменить в воротах Мануэля Нойера в долгосрочной перспективе.
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