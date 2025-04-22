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Юная звезда Арсенала рассказал о поддержке старших товарищей по команде

Англия

Очень помогают 

Юная звезда Арсенала рассказал о поддержке старших товарищей по команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юный талант "Арсенала" Итан Нванери рассказал в разговоре с журналистом The Sun Джорданом Дэвисом о том, как команда относится к нему и Майлзу Льюису-Скелли.

"Они относятся к нам, как к мужчинам, еще с того момента, как мы только пришли. Они приняли нас, как часть команды, и именно так мы себя сейчас и чувствуем.

Деклан Райс и Букайо Сака очень близки к нам. Они нам помогают, держат нас приземленными, подбадривают, когда это нужно. Они замечательные. Это касается личных вещей и того, как они сами с этим справлялись, когда только начинали свой путь", – сказал Нванери.

Добавим, что в этом сезоне на счету 18-летнего англичанина 9 голов и 2 ассиста в 33-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс Букайо Сака Итан Нванери Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
Jordan Davies
Опубликовал: Алексей Полищук
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