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Юная звезда Арсенала рассказал о поддержке старших товарищей по команде
Очень помогают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юный талант "Арсенала" Итан Нванери рассказал в разговоре с журналистом The Sun Джорданом Дэвисом о том, как команда относится к нему и Майлзу Льюису-Скелли.
"Они относятся к нам, как к мужчинам, еще с того момента, как мы только пришли. Они приняли нас, как часть команды, и именно так мы себя сейчас и чувствуем.
Деклан Райс и Букайо Сака очень близки к нам. Они нам помогают, держат нас приземленными, подбадривают, когда это нужно. Они замечательные. Это касается личных вещей и того, как они сами с этим справлялись, когда только начинали свой путь", – сказал Нванери.
Добавим, что в этом сезоне на счету 18-летнего англичанина 9 голов и 2 ассиста в 33-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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