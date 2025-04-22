Юная звезда Арсенала рассказал о поддержке старших товарищей по команде

Юный талант "Арсенала" Итан Нванери рассказал в разговоре с журналистом The Sun Джорданом Дэвисом о том, как команда относится к нему и Майлзу Льюису-Скелли.

"Они относятся к нам, как к мужчинам, еще с того момента, как мы только пришли. Они приняли нас, как часть команды, и именно так мы себя сейчас и чувствуем.

Деклан Райс и Букайо Сака очень близки к нам. Они нам помогают, держат нас приземленными, подбадривают, когда это нужно. Они замечательные. Это касается личных вещей и того, как они сами с этим справлялись, когда только начинали свой путь", – сказал Нванери.