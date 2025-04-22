Манчестер Сити получил самую большую выплату от УЕФА за участие игроков в международных матчах

"Манчестер Сити" стал лидером среди всех европейских клубов по размеру выплат от УЕФА в рамках Программы клубных льгот. Клуб английской Премьер-лиги получил около 5,17 миллиона евро (5,94 миллиона долларов США) за вклад своих игроков в национальные сборные команды. Об этом сообщает ESPN.

Вторым в этом списке идет мадридский "Реал", которому было выплачено 4,79 миллиона евро. Миланский "Интер" получил 4,65 миллиона евро.

В целом УЕФА распределил рекордные 233 миллиона евро между 901 клубом из всех 55 ассоциаций-членов организации за отпуск игроков для участия в соревнованиях национальных сборных: Лиге наций УЕФА 2020/21 и 2022/23, квалификации Чемпионата Европы 2022-24 и Евро-2024.