Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опередили Арсенал и Боруссию Д. Астон Вилла близка к подписанию норвежского таланта
Сага подходит к завершению
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" близка к подписанию норвежского таланта.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб близок к заключению соглашения по Сверре Нюпану.
Обсуждаются заключительные детали личных условий, затем последуют переговоры между "Астон Виллой" и "Русенборгом".
Английский клуб уверен в подписании футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Сверре Нюпан сыграл в трёх матчах "Русенборга", в которых отметился одним голом. Всего за норвежский клуб полузащитник провёл 63 поединка и отметился 14-ю голами и двумя голевым и передачами.
TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
- Синчук и Трубин в символических сборных, известна судьба Григорчука в ЛНЗ. Главные новости за 21 апреля
- Ассист и игра левым защитником. Какие оценки получил Зинченко за полный матч АПЛ?
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет