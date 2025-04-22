Опередили Арсенал и Боруссию Д. Астон Вилла близка к подписанию норвежского таланта

"Астон Вилла" близка к подписанию норвежского таланта.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб близок к заключению соглашения по Сверре Нюпану.

Обсуждаются заключительные детали личных условий, затем последуют переговоры между "Астон Виллой" и "Русенборгом".

Английский клуб уверен в подписании футболиста.

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В этом сезоне Сверре Нюпан сыграл в трёх матчах "Русенборга", в которых отметился одним голом. Всего за норвежский клуб полузащитник провёл 63 поединка и отметился 14-ю голами и двумя голевым и передачами.

TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.