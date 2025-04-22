Сумасшедшая поддержка! Фанаты Лидса праздновали у стадиона выход в АПЛ. Видео

Фанаты "Лидса" пришли к стадиону команды и праздновали выход в АПЛ.

Клуб показал кадры празднования фанатов с территории стадиона. Толпа фанатов пели, жгли файеры. Игроки клуба и тренер наблюдали за этим внутри стадиона.

???? OUR PREMIER LEAGUE FANS! pic.twitter.com/IgiLecp8Rj — Leeds United (@LUFC) April 21, 2025

"Лидс" разгромил "Сток Сити" со счётом 6:0, но досрочный проход в высший дивизион зависел от "Бёрнли", которые играли с "Шеффилд Юнайтед". После окончания матча две команды вышли в АПЛ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лидс" и "Бёрнли" набрали по 94 очка.