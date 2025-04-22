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Сумасшедшая поддержка! Фанаты Лидса праздновали у стадиона выход в АПЛ. Видео

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Сумасшедшая поддержка! Фанаты Лидса праздновали у стадиона выход в АПЛ. Видео

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Фанаты "Лидса" пришли к стадиону команды и праздновали выход в АПЛ.

Клуб показал кадры празднования фанатов с территории стадиона. Толпа фанатов пели, жгли файеры. Игроки клуба и тренер наблюдали за этим внутри стадиона.

"Лидс" разгромил "Сток Сити" со счётом 6:0, но досрочный проход в высший дивизион зависел от "Бёрнли", которые играли с "Шеффилд Юнайтед". После окончания матча две команды вышли в АПЛ.

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Напомним, что "Лидс" и "Бёрнли" набрали по 94 очка.

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Источник:
Leeds United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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