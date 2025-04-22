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Дальнейшая судьба Рууда ван Нистелроя в Лестере будет решаться на следующей неделе

Англия

Нидерландца могут уволить после вылета в Чемпионшип

Дальнейшая судьба Рууда ван Нистелроя в Лестере будет решаться на следующей неделе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дальнейшая судьба главного тренера "Лестера" будет решаться уже на следующей неделе.

Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, наставник "лис" Рууд ван Нистелрой, вероятно, покинет команду в ближайшее время, поскольку встреча с руководством о его будущем в клубе состоится на следующей неделе.

Отмечается, что Рассел Мартин, Дэнни Рель, Сеск Фабрегас и Ли Карсли сформируют список потенциальных кандидатов, которые будут рассматриваться в качестве следующего главного тренера "Лестера".

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Рууд ван Нистелрой возглавил "Лестер" в декабре 2024 года. 48-летний нидерландский специалист провел во главе команды лишь 22 матча, в которых ему удалось одержать только три победы, потерпев при этом 17 поражений.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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