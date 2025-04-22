Дальнейшая судьба Рууда ван Нистелроя в Лестере будет решаться на следующей неделе

Дальнейшая судьба главного тренера "Лестера" будет решаться уже на следующей неделе.

Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, наставник "лис" Рууд ван Нистелрой, вероятно, покинет команду в ближайшее время, поскольку встреча с руководством о его будущем в клубе состоится на следующей неделе.

Отмечается, что Рассел Мартин, Дэнни Рель, Сеск Фабрегас и Ли Карсли сформируют список потенциальных кандидатов, которые будут рассматриваться в качестве следующего главного тренера "Лестера".

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Рууд ван Нистелрой возглавил "Лестер" в декабре 2024 года. 48-летний нидерландский специалист провел во главе команды лишь 22 матча, в которых ему удалось одержать только три победы, потерпев при этом 17 поражений.