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Дальнейшая судьба Рууда ван Нистелроя в Лестере будет решаться на следующей неделе
Нидерландца могут уволить после вылета в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine
Дальнейшая судьба главного тренера "Лестера" будет решаться уже на следующей неделе.
Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, наставник "лис" Рууд ван Нистелрой, вероятно, покинет команду в ближайшее время, поскольку встреча с руководством о его будущем в клубе состоится на следующей неделе.
Отмечается, что Рассел Мартин, Дэнни Рель, Сеск Фабрегас и Ли Карсли сформируют список потенциальных кандидатов, которые будут рассматриваться в качестве следующего главного тренера "Лестера".
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Рууд ван Нистелрой возглавил "Лестер" в декабре 2024 года. 48-летний нидерландский специалист провел во главе команды лишь 22 матча, в которых ему удалось одержать только три победы, потерпев при этом 17 поражений.
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