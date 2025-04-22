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Это не Манчестер Юнайтед. Звездный форвард Спортинга начал переговоры с английским топ-клубом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард "Спортинга" Виктор Дьёкереш начал процесс переговоров с английским топ-клубом.
Как сообщает издание Football Insider, лондонский "Арсенал" пытается договориться с 26-летний шведом о его трансфере этим летом. Новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта является поклонником таланта нападающего, который может усилить команду Микеля Артеты в следующем сезоне, несмотря на слухи, связывавшие его с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что действующий контракт Виктора Дьёкереша со "Спортингом" рассчитан до июня 2028 года, а "львы" будут готовы отпустить его за 75 миллионов евро.
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В этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 47 голов и отдал 11 ассистов в 46 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
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