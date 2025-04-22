Капитан Ливерпуля поддержал защитника клуба: Есть много хорошего, за что его всегда будут помнить

Капитан "Ливерпуля" поддержал защитника клуба.

Вирджил Ван Дейк отметил, что Трент Александер-Арнольд сделал много хорошего для клуба. Даже если он решит уйти, его будут помнить.

"С тех пор, как я присоединился к клубу, он был фантастическим игроком, и есть много хорошего, за что его всегда будут помнить, если он решит уйти. Что бы ни случилось с ним в будущем, это то, что он должен решить сам и со своей семьёй. Но на данный момент он игрок "Ливерпуля", и он важен для нашей команды", — сказал Ван Дейк журналистам.

Нидерландский футболист сказал, что о будущем Трента в команде не знают.

"На данный момент мы как группа не знаем, что произойдёт. Он и так находится под большим давлением, так что мне нет смысла ставить его в неловкое положение", - сказал капитан.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд забил победный гол в матче против "Лестера", вернувшись после восстановления от травмы.

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В этом сезоне Трент сыграл 40 матчей за "Ливерпуль", в которых отметился 4-мя голами и 7-ю голевыми передачами.