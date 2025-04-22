  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Ливерпуля поддержал защитника клуба: Есть много хорошего, за что его всегда будут помнить

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ливерпуля поддержал защитника клуба: Есть много хорошего, за что его всегда будут помнить

Англия

Отметил важность футболиста

Капитан Ливерпуля поддержал защитника клуба: Есть много хорошего, за что его всегда будут помнить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" поддержал защитника клуба.

Вирджил Ван Дейк отметил, что Трент Александер-Арнольд сделал много хорошего для клуба. Даже если он решит уйти, его будут помнить.

"С тех пор, как я присоединился к клубу, он был фантастическим игроком, и есть много хорошего, за что его всегда будут помнить, если он решит уйти.

Что бы ни случилось с ним в будущем, это то, что он должен решить сам и со своей семьёй. Но на данный момент он игрок "Ливерпуля", и он важен для нашей команды", — сказал Ван Дейк журналистам.

Нидерландский футболист сказал, что о будущем Трента в команде не знают.

"На данный момент мы как группа не знаем, что произойдёт. Он и так находится под большим давлением, так что мне нет смысла ставить его в неловкое положение", - сказал капитан.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд забил победный гол в матче против "Лестера", вернувшись после восстановления от травмы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Трент сыграл 40 матчей за "Ливерпуль", в которых отметился 4-мя голами и 7-ю голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Это не Манчестер Юнайтед. Звездный форвард Спортинга начал переговоры с английским топ-клубом
yellow-arrow
Манчестер Сити получил самую большую выплату от УЕФА за участие игроков в международных матчах
yellow-arrow
Сумасшедшая поддержка! Фанаты Лидса праздновали у стадиона выход в АПЛ. Видео
Ливерпуль Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости