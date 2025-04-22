Тренер Арсенала рассказал о новостях команды перед матчем с Кристал Пэлас

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о травмированных игроках команды.

"Нужно подождать и посмотреть, как Букайо Сака будет чувствовать себя после тренировки, ничего серьезного с ним не произошло. Думаю, он сможет сыграть завтра. Риккардо Калафиори и Жоржиньо недоступны на эту игру. Вернется ли Жоржиньо до конца сезона? Надеюсь, но не уверен. Его повреждение вызвало беспокойство".