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Тренер Арсенала рассказал о новостях команды перед матчем с Кристал Пэлас
Несколько игроков не смогут принять участие в следующем поединке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о травмированных игроках команды.
"Нужно подождать и посмотреть, как Букайо Сака будет чувствовать себя после тренировки, ничего серьезного с ним не произошло. Думаю, он сможет сыграть завтра. Риккардо Калафиори и Жоржиньо недоступны на эту игру. Вернется ли Жоржиньо до конца сезона? Надеюсь, но не уверен. Его повреждение вызвало беспокойство".
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Напомним, что свой следующий матч "Арсенал" проведет на "Эмирейтс" в среду, 23-го апреля, где встретится с "Кристал Пэлас". Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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