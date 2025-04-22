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Тренер Арсенала рассказал о новостях команды перед матчем с Кристал Пэлас

Англия

Несколько игроков не смогут принять участие в следующем поединке

Тренер Арсенала рассказал о новостях команды перед матчем с Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о травмированных игроках команды.

"Нужно подождать и посмотреть, как Букайо Сака будет чувствовать себя после тренировки, ничего серьезного с ним не произошло. Думаю, он сможет сыграть завтра. Риккардо Калафиори и Жоржиньо недоступны на эту игру. Вернется ли Жоржиньо до конца сезона? Надеюсь, но не уверен. Его повреждение вызвало беспокойство".

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Напомним, что свой следующий матч "Арсенал" проведет на "Эмирейтс" в среду, 23-го апреля, где встретится с "Кристал Пэлас". Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Жоржиньо Букайо Сака Риккардо Калафиори
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Источник:
Football London
Опубликовал: Андрей Журба
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