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Мастер повышать! Бернли стали третьей командой в карьере тренера, которую он вывел в АПЛ с первой попытки
Без слов
фото - Getty Images
Тренер "Бернли" вывел третий клуб в своей карьере с Чемпионшипа в АПЛ с первого раза.
Скотт Паркер вывел "Бернли" в АПЛ в своём первом сезоне в клубе.
Впервые он прошёл в АПЛ с "Фулхэмом", за который играл, в сезоне 2018/19. Сначала он был ассистентом тренера, а в феврале 2019 года стал главным. Он тренировал "дачников" до июня 2021 года.
Далее он помог подняться "Борнмуту", возглавив его в сезоне 2021/22. В конце августа 2022 года он ушёл из клуба.
После небольшого перерыва он возглавил "Бернли" в июле 2024 года. Заняв второе место, он их поднял в АПЛ.
Burnley are the third team Scott Parker has taken from the Championship to the Premier League at the first time of asking ⬆️ pic.twitter.com/gEMdKnhDjk— Premier League (@premierleague) April 22, 2025
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Напомним, что "Бернли" за два тура до конца Чемпионшипа гарантировали себе прямую путёвку в АПЛ.
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