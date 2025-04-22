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Мастер повышать! Бернли стали третьей командой в карьере тренера, которую он вывел в АПЛ с первой попытки

Англия

Без слов

Мастер повышать! Бернли стали третьей командой в карьере тренера, которую он вывел в АПЛ с первой попытки

фото - Getty Images

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Тренер "Бернли" вывел третий клуб в своей карьере с Чемпионшипа в АПЛ с первого раза.

Скотт Паркер вывел "Бернли" в АПЛ в своём первом сезоне в клубе.

Впервые он прошёл в АПЛ с "Фулхэмом", за который играл, в сезоне 2018/19. Сначала он был ассистентом тренера, а в феврале 2019 года стал главным. Он тренировал "дачников" до июня 2021 года.

Далее он помог подняться "Борнмуту", возглавив его в сезоне 2021/22. В конце августа 2022 года он ушёл из клуба.

После небольшого перерыва он возглавил "Бернли" в июле 2024 года. Заняв второе место, он их поднял в АПЛ.

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Напомним, что "Бернли" за два тура до конца Чемпионшипа гарантировали себе прямую путёвку в АПЛ.

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Скотт Паркер Бернли
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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