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Все из его семьи играли за клуб. За Лидс дебютировал 16-летний Гарри Грэй
Ему этот день запомнится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За "Лидс" дебютировал 16-летний Гарри Грэй.
Он стал пятым представителем семьи Грэй в клубе. Его дедушка Эдди Грэй был первым в семье игроком "Лидса" и сыграл 532 матча за клуб, в которых забил 65 голов.
Брат дедушки Франк Грэй в "Лидсе" провёл 294 матча, будучи левым защитником. Его сын Энди Грэй был воспитанником и нападающим "Лидса". За клуб он сыграл 36 матчей, в которых отметился голом.
Старший сын Энди Грея Арчи также начинал карьеру в "Лидсе". Защитник в сезоне 2024/25 перешёл в "Тоттенхэм".
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В дебютном матче Гарри Грея, "Лидс" поднялся в АПЛ.
16-year old Harry Gray made his Leeds United debut yesterday, adding to his family's incredible legacy at the club. ????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 22, 2025
His brother Archie, his dad Andy, his grandad Frank and his great-uncle Eddie all played for Leeds. ???????? pic.twitter.com/euPVeouLiN
Напомним, что "Лидс" разгромил "Сток Сити" со счётом 6:0.
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