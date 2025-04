Все из его семьи играли за клуб. За Лидс дебютировал 16-летний Гарри Грэй

За "Лидс" дебютировал 16-летний Гарри Грэй.

Он стал пятым представителем семьи Грэй в клубе. Его дедушка Эдди Грэй был первым в семье игроком "Лидса" и сыграл 532 матча за клуб, в которых забил 65 голов.

Брат дедушки Франк Грэй в "Лидсе" провёл 294 матча, будучи левым защитником. Его сын Энди Грэй был воспитанником и нападающим "Лидса". За клуб он сыграл 36 матчей, в которых отметился голом.

Старший сын Энди Грея Арчи также начинал карьеру в "Лидсе". Защитник в сезоне 2024/25 перешёл в "Тоттенхэм".

В дебютном матче Гарри Грея, "Лидс" поднялся в АПЛ.

16-year old Harry Gray made his Leeds United debut yesterday, adding to his family's incredible legacy at the club. ????



His brother Archie, his dad Andy, his grandad Frank and his great-uncle Eddie all played for Leeds. ???????? pic.twitter.com/euPVeouLiN