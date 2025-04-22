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Все из его семьи играли за клуб. За Лидс дебютировал 16-летний Гарри Грэй

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Все из его семьи играли за клуб. За Лидс дебютировал 16-летний Гарри Грэй

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За "Лидс" дебютировал 16-летний Гарри Грэй.

Он стал пятым представителем семьи Грэй в клубе. Его дедушка Эдди Грэй был первым в семье игроком "Лидса" и сыграл 532 матча за клуб, в которых забил 65 голов.

Брат дедушки Франк Грэй в "Лидсе" провёл 294 матча, будучи левым защитником. Его сын Энди Грэй был воспитанником и нападающим "Лидса". За клуб он сыграл 36 матчей, в которых отметился голом.

Старший сын Энди Грея Арчи также начинал карьеру в "Лидсе". Защитник в сезоне 2024/25 перешёл в "Тоттенхэм".

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В дебютном матче Гарри Грея, "Лидс" поднялся в АПЛ.

Напомним, что "Лидс" разгромил "Сток Сити" со счётом 6:0.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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