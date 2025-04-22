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Анге Постекоглу может покинуть Тоттенхэм в конце сезона вне зависимости от победы в Лиге Европы

Англия

Неожиданное решение

Анге Постекоглу может покинуть Тоттенхэм в конце сезона вне зависимости от победы в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу может покинуть клуб в конце этого сезона вне зависимости от того, выиграет ли его команда трофей Лиги Европы.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Мэтта Лоу из издания The Telegraph, руководство "шпор" рассматривает вариант с увольнением 59-летнего австралийского специалиста по итогам текущей кампании. Квалификация на следующий сезон в Лигу чемпионов путем победы в Лиге Европы вряд ли гарантирует ему сохранение своей должности.

Ранее появлялась информация о том, что Андони Ираола из "Борнмута" или Марку Силва из "Фулхэма" считаются одними из основных кандидатов на замену Постекоглу

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Напомним, что "Тоттенхэм" находится на 16-м месте в АПЛ с 37 очками после 33 сыгранных туров. В полуфинале Лиги Европы «шпоры» встретятся с норвежским "Буде/Глимт".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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