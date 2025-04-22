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Сверхрезультативный нападающий ПСЖ привлек внимание четырех топ-клубов АПЛ
Он является лучшим футболистом в 2025 году по количеству голевых действий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле привлек внимание четырех топ-клубов АПЛ.
Как сообщил журналист Экрем Конур, несколько английских клубов, среди которых он выделяет "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", внимательно наблюдают за его ситуацией перед летним трансферным окном.
Однако, как отмечается в его сообщении, руководство парижан намерено предложить новый контракт 27-летнему французу, чтобы попытаться отбить интерес от других европейских команд. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2028 года.
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В этом сезоне Усман Дембеле забил 32 гола и отдал 11 ассистов в 42 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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