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Арсенал добавил в свой список трансферных целей одного из лучших креативных плеймейкеров Ла Лиги

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Испанец проводит впечатляющий сезон

Арсенал добавил в свой список трансферных целей одного из лучших креативных плеймейкеров Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" добавил в свой список трансферных целей одного из лучших креативных плеймейкеров Ла Лиги.

Руководство лондонского клуба следит за 24-летним Ойяном Сансетом из "Атлетика", об этом сообщают источники издания Just Arsenal News. Несмотря на то, что баски не собираются продавать своего воспитанника менее, чем за 80 миллионов евро, главный тренер "канониров" Микель Артета считает его отличным дополнением для своей команды.

Известно, что "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" также внимательно следят за его ситуацией. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.

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Подчеркнем, что в этом сезоне Ойян Сансет забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 31 матче за "Атлетик" во всех турнирах.

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Источник:
Just Arsenal News
Опубликовал: Андрей Журба
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