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"Я бы наложил на себя руки". Артета отреагировал на вопрос о рисках получения травм в футболе

Англия

Испанский специалист не готов рисковать здоровьем своих подопечных

"Я бы наложил на себя руки". Артета отреагировал на вопрос о рисках получения травм в футболе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о возможном отдыхе футболистов своей команды перед полуфинальными матчами с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов.

"Мы не можем мыслить такими категориями. Если игроки находятся в отличной форме и готовы играть, то они должны играть. Существуют ли риски? Если игрок недоступен, мы не собираемся его использовать в матче. Я никогда не смогу себе простить, если кто-то, кто не готов выйти на поле, получит повреждение. Я бы убил себя".

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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" встретится с "Пари Сен-Жермен". Первая игра состоится в Лондоне во вторник, 29-го апреля, а ответный матч будет сыгран в Париже в среду, 7-го мая.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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