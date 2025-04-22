"Я бы наложил на себя руки". Артета отреагировал на вопрос о рисках получения травм в футболе

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о возможном отдыхе футболистов своей команды перед полуфинальными матчами с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов.

"Мы не можем мыслить такими категориями. Если игроки находятся в отличной форме и готовы играть, то они должны играть. Существуют ли риски? Если игрок недоступен, мы не собираемся его использовать в матче. Я никогда не смогу себе простить, если кто-то, кто не готов выйти на поле, получит повреждение. Я бы убил себя".

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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" встретится с "Пари Сен-Жермен". Первая игра состоится в Лондоне во вторник, 29-го апреля, а ответный матч будет сыгран в Париже в среду, 7-го мая.