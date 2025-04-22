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Арсенал – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередное испытание для "орлов"

Арсенал – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 23 апреля 2025 года в 22:00 на "Эмирейтс Стэдиум" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Кристал Пэлас". Лондонцы довольно неплохо сыграли в последнем матче, но "орлов" тоже не стоит недооценивать, ведь и с сильными соперниками они показывали отличные матчи.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" - "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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