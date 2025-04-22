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АПЛ. Манчестер Сити - Астон Вилла 2:1. Нуньеш на последних минутах дарит праздник Этихаду
Вязкий и равный матч, который завершился точным победным ударом уже в компенсированное арбитром время
Getty Images / Global Images Ukraine
Каждый матч, как будто финал. А никак иначе быть не может для "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" в рамках АПЛ, ведь обе команды продолжают вести активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон и не могут себе позволить терять очки. Еще перед игрой напряжение было невероятным, но оправдало ли наши ожидания это противостояние? Давайте разбираться.
В стартовом составе Пепа Гвардиолы нашлось место Джеймсу Макети, хотя большинство ожидало видеть на фланге других, более опытных исполнителей. Унаи Эмери вышел сразу с крепким центром поля в лице Онана и Камара. Минимум креатива и максимум разрушения. Против такого соперника, как "Сити", это выглядело логично. Также в старте "вилланов" вышел Маркус Рашфорд на острие атаки вместо Олли Уоткинса, это уже привычная практика.
Именно Рашфорд мог открывать счет на 16-й секунде игры, когда Тилеманс красиво остановил мяч и вывел своего партнера на ворота, Маркус качнул Диаша как ребенка и пробил в дальний угол, круглый попал в штангу, не повезло. На это хозяева ответили своим моментом после прохода и прострела Мармуша, помог рикошет мячу добраться до Бернарду Силвы и тот пробил по воротам. Мартинес отбил этот мяч, но себе в ногу, после чего круглый все же залетел в ворота. Курьезный гол, за который стоит обвинять аргентинского вратаря. 1:0.
"Вилла" известна тем, что умеет играть без мяча и не боится отдавать владения своему сопернику. Даже в таких условиях они умеют контролировать матчи. Здесь получилось нечто такое. "Сити" захватил владение, но не полностью контролировал ситуацию. В одном эпизоде Джейкоб Рамзи ворвался в штрафную площадь, подхватив мяч от партнера и Диаш его сбил. Арбитр сначала этого не увидел, впрочем назначил пенальти после просмотра ВАР, Рашфорд успешно его реализовал, 1:1.
В дальнейшем "Вилла" старалась не рисковать. Мяч был у команды Гвардиолы и именно они им распоряжались так, как хотели. Ну по крайней мере пока не доходили до штрафной площадки соперника, там уже возникали проблемы. Подобный рисунок игры перенесся и на второй тайм. "Горожане" пытались позиционно атаковать, команда Эмери их сдерживала и искала свои моменты после стандартов и на контратаках. Моменты находить выхорыло. Несмотря на то, что они имели меньше владения, острых моментов команды создавали примерно равное количество. То Рашфорд с острого угла не попадет в ворота, то Макети попытается перебросить Мартинеса, но также не хватит точности.
Так бы все и завершилось, если бы не замечательный выход на замену от Жереми Доку. Оживил он игру на фланге своей команды и уже в компенсированное арбитром время его действия позволили "горожанам" вырвать победу. Насколько справедлива эта победа? Это вопрос открытый, но хозяева ее получили. Проход по левому флангу от Доку, смещение в штрафную и идеальный прострел на дальнюю штангу, где одинокий Матеуш Нуньеш безошибочно пробил в створ ворот. 2:1.
Эта победа позволяет команде Гвардиолы выйти на третью строчку, у них 61 балл в активе. "Астон Вилла" остается на 7-й строчке, у них 57 очков.
АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 2:1
Голы: Силва (7), Нуньеш (90+4) — Рашфорд (18, с пенальти)
"Манчестер Сити": Ортега — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Гюндоган, Ковачич — Силва, Де Брюйне (Аканджи, 90+6), Макети (Доку, 74) — Мармуш
"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Дисаси, 63), Конса, Торрес, Динь — Камара, Онана (Асенсио, 76) — Роджерс (Мален, 86), Тилеманс, Рамзи (Макгинн, 63) — Рашфорд (Уоткинс, 76)
Предупреждения: Гвардиол (70), Нуньеш (78), Силва (86) — Динь (35), Роджерс (50), Уоткинс (85)
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