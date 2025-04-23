Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Астон Виллой

Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола высказался после победы своей команды над "Астон Виллой" (2:1).

"Конечно, это важная победа. Не надо быть ученым, чтобы понять, что мы играли против "Астон Виллы" – одной из лучших команд. Вы видели их матчи против "Ньюкасла" и "ПСЖ". Они в отличной форме, с качественными игроками, классным тренером и всем остальным. Это действительно впечатляет.

Мы сыграли так, как в прошлом – с полной самоотдачей. Не позволили сопернику создать много моментов. Но и сами не так много создали. Однако защитная линия снова была фантастической – все игроки. Поэтому в контексте борьбы за Лигу чемпионов это, конечно, важно. Но в то же время надо сохранять спокойствие, сосредоточиться на полуфинале, а затем готовиться к четырем финалам в АПЛ: два дома, два на выезде – шаг за шагом", – сказал Гвардиола.