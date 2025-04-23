Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Астон Виллой
Играли против одной из лучших команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола высказался после победы своей команды над "Астон Виллой" (2:1).
"Конечно, это важная победа. Не надо быть ученым, чтобы понять, что мы играли против "Астон Виллы" – одной из лучших команд. Вы видели их матчи против "Ньюкасла" и "ПСЖ". Они в отличной форме, с качественными игроками, классным тренером и всем остальным. Это действительно впечатляет.
Мы сыграли так, как в прошлом – с полной самоотдачей. Не позволили сопернику создать много моментов. Но и сами не так много создали. Однако защитная линия снова была фантастической – все игроки. Поэтому в контексте борьбы за Лигу чемпионов это, конечно, важно. Но в то же время надо сохранять спокойствие, сосредоточиться на полуфинале, а затем готовиться к четырем финалам в АПЛ: два дома, два на выезде – шаг за шагом", – сказал Гвардиола.
Добавим, что после 34-х сыгранных матчей "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 баллом.
Популярное сейчас
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ
- В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ
- Ассист и игра левым защитником. Какие оценки получил Зинченко за полный матч АПЛ?
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне