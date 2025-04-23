Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор победного гола Ман Сити в матче против Астон Виллы поделился своими эмоциями после игры
Еще и дебютный гол в АПЛ за клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матеуш Нуньеш был в восторге после того, как забил свой первый гол в Премьер-лиге за "Ман Сити" на 94-й минуте, принеся своей команде драматическую победу над "Астон Виллой" со счетом 2:1.
"Это было очень важно. Идеальный момент! Лучше не придумаешь. Это было невероятно. Я имею в виду, что это была очень тяжелая игра против очень сильного соперника. Мы вышли с настроем на победу и сделали это.
Что касается моего гола, то увидим в конце сезона, насколько важным он окажется. Сейчас каждые три очка имеют большое значение, поэтому мы будем биться за победу в каждом матче", – сказал Нуньеш.
Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 4 гола и 9 ассистов в 35 матчах за "Сити" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Зеленский озвучил условие
- В Шахтере рассказали, какую сумму с продажи Мудрика Ахметов задонатил на ВСУ
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО