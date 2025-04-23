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Автор победного гола Ман Сити в матче против Астон Виллы поделился своими эмоциями после игры

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Еще и дебютный гол в АПЛ за клуб

Автор победного гола Ман Сити в матче против Астон Виллы поделился своими эмоциями после игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матеуш Нуньеш был в восторге после того, как забил свой первый гол в Премьер-лиге за "Ман Сити" на 94-й минуте, принеся своей команде драматическую победу над "Астон Виллой" со счетом 2:1.

"Это было очень важно. Идеальный момент! Лучше не придумаешь. Это было невероятно. Я имею в виду, что это была очень тяжелая игра против очень сильного соперника. Мы вышли с настроем на победу и сделали это.

Что касается моего гола, то увидим в конце сезона, насколько важным он окажется. Сейчас каждые три очка имеют большое значение, поэтому мы будем биться за победу в каждом матче", – сказал Нуньеш.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 4 гола и 9 ассистов в 35 матчах за "Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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