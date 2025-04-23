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Решающий гол на 90+4 минуте. Манчестер Сити - Астон Вилла 2:1. Видеообзор матча
Гвардиола и Ко зарядились эмоциями до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу у "Астон Виллы" в игре 34-го тура чемпионата Англии.
В первом тайме команды обменялись по одному голу - забивали Бернарду Силва и Маркус Рашфорд. Три очка в конечном счете "горожанам" принес забитый мяч Матеу Нуньеша на 90+4 минуте.
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АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 2:1
Голы: Силва (7), Нуньеш (90+4) — Рашфорд (18, с пенальти)
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