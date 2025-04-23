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Наставник Астон Виллы остался доволен игрой своей команды на Этихаде
Даже несмотря на поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери пообщался с прессой после поражения от "Манчестер Сити" (1:2).
"Мы проиграли, но очень хорошо сражались. После первого пропущенного гола мы прекрасно отреагировали – сравняли счет и качественно оборонялись. Мы не позволили им создать много моментов.
Да, во втором тайме они доминировали, давили, создавали моменты после угловых, но мы держались хорошо. У нас также были свои шансы, чтобы забить второй. И в концовке мы тоже попытались – выпустили игроков со скамейки, которые должны были дать результат и помочь выиграть матч. Но они сделали то же самое и победили.
Мы проиграли, нужно это принять. Мы старались, и я доволен тем, как мы соревновались, но этого оказалось мало – даже одно очко нас не устраивало. Теперь сменим фокус, возьмем максимум полезного из этого матча и пойдем вперед с позитивом к Кубку Англии", – сказал Эмери.
Добавим, что после 34-х сыгранных матчей "Астон Вилла" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.
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