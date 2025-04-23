Наставник Астон Виллы остался доволен игрой своей команды на Этихаде

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери пообщался с прессой после поражения от "Манчестер Сити" (1:2).

"Мы проиграли, но очень хорошо сражались. После первого пропущенного гола мы прекрасно отреагировали – сравняли счет и качественно оборонялись. Мы не позволили им создать много моментов.

Да, во втором тайме они доминировали, давили, создавали моменты после угловых, но мы держались хорошо. У нас также были свои шансы, чтобы забить второй. И в концовке мы тоже попытались – выпустили игроков со скамейки, которые должны были дать результат и помочь выиграть матч. Но они сделали то же самое и победили.

Мы проиграли, нужно это принять. Мы старались, и я доволен тем, как мы соревновались, но этого оказалось мало – даже одно очко нас не устраивало. Теперь сменим фокус, возьмем максимум полезного из этого матча и пойдем вперед с позитивом к Кубку Англии", – сказал Эмери.