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Легенда английского футбола может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Конец эпохи?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карьера Джейми Варди приближается к новому этапу и, похоже, это будет не в Англии. 38-летний нападающий "Лестера", чей контракт истекает в июне, не спешит принимать решение о своем будущем, но все больше признаков указывает на то, что его время в клубе подходит к концу.
После вылета "лис" в Чемпионшип Варди, вероятно, попрощается с клубом. Как передает издание Fichajes, опытный форвард открыт к предложениям из-за рубежа – и наиболее реальным вариантом выглядит переезд в Саудовскую Аравию. Местные клубы уже вышли на контакт с его окружением и готовят щедрое финансовое предложение, от которого будет трудно отказаться.
Саудовская лига активно охотится на звездных ветеранов, и Варди идеально подходит к этому профилю: опытный бомбардир, харизматичный лидер, который до сих пор сохраняет свою игровую "искру". С учетом того, что "Лестер" перестраивается и Варди вряд ли будет ключевым игроком в новом проекте, переход в Саудовскую Аравию может стать логическим завершением его блестящей карьеры.
Добавим, что в этом сезоне на счету 38-летнего англичанина 8 голов и 3 ассиста в 32-х матчах за "Лестер" во всех турнирах.
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