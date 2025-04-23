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Легенда английского футбола может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Конец эпохи?

Легенда английского футбола может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Карьера Джейми Варди приближается к новому этапу и, похоже, это будет не в Англии. 38-летний нападающий "Лестера", чей контракт истекает в июне, не спешит принимать решение о своем будущем, но все больше признаков указывает на то, что его время в клубе подходит к концу.

После вылета "лис" в Чемпионшип Варди, вероятно, попрощается с клубом. Как передает издание Fichajes, опытный форвард открыт к предложениям из-за рубежа – и наиболее реальным вариантом выглядит переезд в Саудовскую Аравию. Местные клубы уже вышли на контакт с его окружением и готовят щедрое финансовое предложение, от которого будет трудно отказаться.

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Саудовская лига активно охотится на звездных ветеранов, и Варди идеально подходит к этому профилю: опытный бомбардир, харизматичный лидер, который до сих пор сохраняет свою игровую "искру". С учетом того, что "Лестер" перестраивается и Варди вряд ли будет ключевым игроком в новом проекте, переход в Саудовскую Аравию может стать логическим завершением его блестящей карьеры.

Добавим, что в этом сезоне на счету 38-летнего англичанина 8 голов и 3 ассиста в 32-х матчах за "Лестер" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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