Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд

В январе "Барселона" проявляла серьезный интерес к Маркусу Рашфорду, пытаясь арендовать его до конца сезона. Однако из-за известных финансовых трудностей сделка сорвалась – в итоге Рашфорд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу".

Несмотря на это, интерес самого Рашфорда к переходу в "Барселону" не угас. По данным издания Diario Sport, английский нападающий до сих пор очень заинтересован в переезде к действующему лидеру Ла Лиги.

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"Астон Вилла" имеет опцию выкупа контракта Рашфорда за 40 миллионов фунтов в конце сезона. Если клуб решит не активировать это право, игрок вернется в "Манчестер Юнайтед". В таком случае у "Барселоны" появится хороший шанс заключить выгодную сделку. Сейчас в каталонке не рассматривают Рашфорда как приоритетную цель, но намерены следить за развитием ситуации в течение лета.

Добавим, что в этом сезоне Рашфорд уже отыграл 17 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 ассистов.