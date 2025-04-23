  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд

Англия

Пытались подписать зимой

Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В январе "Барселона" проявляла серьезный интерес к Маркусу Рашфорду, пытаясь арендовать его до конца сезона. Однако из-за известных финансовых трудностей сделка сорвалась – в итоге Рашфорд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу".

Несмотря на это, интерес самого Рашфорда к переходу в "Барселону" не угас. По данным издания Diario Sport, английский нападающий до сих пор очень заинтересован в переезде к действующему лидеру Ла Лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Астон Вилла" имеет опцию выкупа контракта Рашфорда за 40 миллионов фунтов в конце сезона. Если клуб решит не активировать это право, игрок вернется в "Манчестер Юнайтед". В таком случае у "Барселоны" появится хороший шанс заключить выгодную сделку. Сейчас в каталонке не рассматривают Рашфорда как приоритетную цель, но намерены следить за развитием ситуации в течение лета.

Добавим, что в этом сезоне Рашфорд уже отыграл 17 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды 
yellow-arrow
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Легенда английского футбола может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости