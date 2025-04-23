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Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд
Пытались подписать зимой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В январе "Барселона" проявляла серьезный интерес к Маркусу Рашфорду, пытаясь арендовать его до конца сезона. Однако из-за известных финансовых трудностей сделка сорвалась – в итоге Рашфорд перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу".
Несмотря на это, интерес самого Рашфорда к переходу в "Барселону" не угас. По данным издания Diario Sport, английский нападающий до сих пор очень заинтересован в переезде к действующему лидеру Ла Лиги.
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"Астон Вилла" имеет опцию выкупа контракта Рашфорда за 40 миллионов фунтов в конце сезона. Если клуб решит не активировать это право, игрок вернется в "Манчестер Юнайтед". В таком случае у "Барселоны" появится хороший шанс заключить выгодную сделку. Сейчас в каталонке не рассматривают Рашфорда как приоритетную цель, но намерены следить за развитием ситуации в течение лета.
Добавим, что в этом сезоне Рашфорд уже отыграл 17 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 ассистов.
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