Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды 

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне матча против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ. У него спросили о ситуации с контрактами Томаса Парти и Букайо Сака.

"Томас? Можете потратить свое время, поговорив со спортивным директором Андреа Бертой, если хотите. Что касается Сака, то когда наступит время, мы проведем эти разговоры. И я уверен, что клуб полностью это контролирует. Букайо тоже очень четко выражал свои намерения. Поэтому, думаю, все идет в правильном направлении", – сказал Артета.

Напомним, что свой следующий матч против "Кристал Пэлас" "Арсенал" проведет на "Эмирейтс" в среду, 23-го апреля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.