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Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды
Клуб контролирует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне матча против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ. У него спросили о ситуации с контрактами Томаса Парти и Букайо Сака.
"Томас? Можете потратить свое время, поговорив со спортивным директором Андреа Бертой, если хотите.
Что касается Сака, то когда наступит время, мы проведем эти разговоры. И я уверен, что клуб полностью это контролирует. Букайо тоже очень четко выражал свои намерения. Поэтому, думаю, все идет в правильном направлении", – сказал Артета.
Напомним, что свой следующий матч против "Кристал Пэлас" "Арсенал" проведет на "Эмирейтс" в среду, 23-го апреля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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