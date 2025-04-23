  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды 

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды 

Англия

Клуб контролирует

Наставник Арсенала ответил на вопрос о продлении контрактов лидеров команды 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне матча против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ. У него спросили о ситуации с контрактами Томаса Парти и Букайо Сака.

"Томас? Можете потратить свое время, поговорив со спортивным директором Андреа Бертой, если хотите.

Что касается Сака, то когда наступит время, мы проведем эти разговоры. И я уверен, что клуб полностью это контролирует. Букайо тоже очень четко выражал свои намерения. Поэтому, думаю, все идет в правильном направлении", – сказал Артета.

Напомним, что свой следующий матч против "Кристал Пэлас" "Арсенал" проведет на "Эмирейтс" в среду, 23-го апреля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАрсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025Читайте также"Я бы наложил на себя руки". Артета отреагировал на вопрос о рисках получения травм в футболе
По теме
yellow-arrow
Звезда АПЛ мечтает о переходе в испанский гранд
yellow-arrow
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Легенда английского футбола может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Парти Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости