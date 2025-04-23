Виталий Миколенко перерос Эвертон и готов к новому вызову

За все время игры в АПЛ Виталий Миколенко превратился из перспективного новичка в одного из самых стабильных левых защитников лиги. Однако его прогресс уже не соответствует амбициям "Эвертона". На данном этапе команда уверенно себя чувствует в средней зоне турнирной таблицы. Вылет в Чемпионшип им не грозит, хотя были сезоны, когда они были на грани. Но для украинского полузащитника нужен новый вызов, так как "Эвертон" – это больше про зону комфорта и никакого прогресса от слова совсем.

"Игра Миколенко была большим позитивом, наверное, лучшей из тех, что я видел в его исполнении. Переходим к следующему матчу", – написал журналист Харри Уоткинсон.

Какие клубы следят за украинцем, и где он может раскрыться по-настоящему? Учитывая, что "Эвертон" чаще "терпит" в обороне – у Виталия большой объем работы на протяжении всего матча. Но футбол не ограничивается одним Ливерпулем и учитывая возраст с амбициями уже стоит задумываться о переезде в команду, которая нацелена на евроарену. Последний матч, тому яркое доказательство. "Эвертон" играл против "Манчестер Сити" и несмотря на поражение со счетом 0:2 Миколенко в списке игроков, которые получили наивысшие оценки по итогу встречи.

От Киева до Ливерпуля — путь становления

Виталий Миколенко всегда бы в списке тех футболистов, за кем следят скауты со всего мира. Но так уж складывается судьба игроков киевского "Динамо", что не всегда переход в Европу случается вовремя. Так как руководство команды неоднократно выступали с довольно интересной фразой: "прежде чем куда-то уходить – нужно что-то сделать для клуба", и здесь каждый интерпретирует слова по своему. Если в команде есть перспективные ребята из академии и они находятся в поле зрения селекционных отделов той же АПЛ, тогда почему они должны "просиживать штаны" в УПЛ?

"Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, заслуживающее уважение. Он прекрасно сказал, что играет в клубе "Динамо". Будет предложение, устраивающее все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали. Я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?" Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили – много, мало", – сказал Суркис

Со слов Суркиса становится ясно, что в первую очередь руководство живет деньгами и в этом нет ничего плохого. Так как каждый президент желает получить наибольшую выгоду от продажи того или иного игрока. Но заветного предложения можно ждать долго, а в конечном итоге оно так и не поступит. А "золотые" годы футболистов так и будут уходить. Но в январе 2022 года Виталий Миколенко все таки перешел из киевского "Динамо" в "Эвертон". По сообщениям ряда СМИ ценник составил в районе 23 млн евро. Что сделало украинца одним из самых крупных трансферов в клубе. С тех прошел не один сезон и болельщики увидели, как Виталий стал ключевым игроком на левом фланге обороны. Миколенко на регулярной основе получает место в основном составе, а в этом сезоне многие эксперты и болельщики стали понимать, что украинец перерос уровень команды. "Эвертон" дал хороший толчок и выступил трамплином, но дальше оставаться в команде нет никакого смысла и Виталий готов к новому этапу в своей карьере.

Стабильность и прогресс

На примере последнего матча против "Манчестер Сити" можно увидеть пользу и важность Виталия для "Эвертона". Ведь соперник был не из простых и самое главное – мотивирован, так как "горожане" на данном этапе борются за зону Лиги чемпионов. Но несмотря на это Миколенко вышел в стартовом составе и это был его 30-й матч в этом сезоне. Украинец за все отведенное время 52 раза прикоснулся к мячу. Совершил 1 отбор, 3 раза вынес мяч и выиграл 3 дуэли из 4. В передачах Виталий также был хорош и отдал 31 пас, из которых 23 были точными. В атаку Миколенко также подключался, где нанес 1 удар, выполнил 2 навеса и создал 1 момент у ворот соперника.

Украинец известен своей агрессивной манерой игры и умением действовать один в один. Он признавался, что вдохновляется игрой Эшли Коула и стремится развивать атакующие навыки, чтобы быть полезным не только в обороне, но и в атаке. В этом сезоне так и происходит, потому как в большинстве своем Виталий развивает именно эти качества. За 30 прошедших матчей он нанес 12 ударов и по тепловой карте видно, что зачастую он врывается с фланга в штрафную площадь. Точность передач не уступает именитым конкурентам по позиции и составляет порядка 80%. Но стоит помнить и об обороне, где Миколенко еще нужно подтянуть показатели, ведь процент отбора балансирует на уровне 60%, а выигрыш "второго этажа" – 55%.

Ряд именитых СМИ на регулярной основе отмечают важность Виталия Миколенко в каждом матче: "Наверное, единственный игрок Эвертона, о котором можно сказать, что он хорошо выполняет свою работу". Исходя из слов экспертов и тренерских штабов соперников следует сделать вывод, что украинец выделяется на фоне партнеров по команде. Он уже готов к любому переезду, так как получил бесценный опыт игры в АПЛ. Главными плюсами отмечают прогресс и стабильность. Ведь Виталий не является "односезонником" и доказал это не словом, а делом.

Почему Миколенко перерос Эвертон

"Эвертон" уже несколько сезонов подряд демонстрирует посредственные результаты в Премьер-лиге. В то время как Миколенко старается помочь команде подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, но клуб не может предложить ему соответствующего уровня амбиций и развития. К тому же, украинец уже имеет опыт выступлений на международной арене, включая игры за национальную сборную и "Динамо" на евроарене. Ему необходим новый вызов, который позволит раскрыть потенциал на более высоком уровне.

"Моей мечтой было тренировать "Ливерпуль", но потом я оказался в "Эвертоне", испытал на себе их соперничество и теперь являюсь их абсолютным фанатом", – заявил Карло Анчелотти в одном из своих интервью.

"Эвертон" неплохая команда, но к большому сожалению имеет ряд проблем, которые не позволяют им подняться выше того уровня, где они сейчас находятся. Серьезных трансферов не было замечено за последнее время, а это означает, что клуб будет примерно на том же уровне в следующем сезоне. Из последних новостей стоит отметить желание тренерского штаба приобрести нападающего "Ипсвича". Лиам Делап имеет пункт с отступными в контракте в размере 34,5 млн евро и "Эвертон" готов их закрыть. Правда есть проблема – это интерес стороны более серьезных клубов АПЛ. За англичанином "охотятся" "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Вполне очевидно, что выбор форварда падет на кого-то из них.

Потенциальные направления: кто заинтересован в Миколенко

Последнее время в заголовках английской прессы можно прочесть: "Миколенко заинтересовал топ-клуб АПЛ". Правда есть нюанс – этой командой выступает "Тоттенхэм", который в последнем матче Премьер-лиги гарантировал себе сохранение прописки. Да, Постекоглу провел свой не самый лучший сезон и с большой долей вероятности покинет команды летом. Это при условии, даже если "шпоры" выиграют Лигу Европы. Потому перспективы клуб пока туманны и неясно кто заменит главного тренера и какие у него будут планы на строение нового состава. А самое главное – нужен ли будет Миколенко в этой команде?

Помимо "Тоттенхэма" интерес еще проявляет "Вест Хэм", но здесь даже рассматривать такое предложение не стоит. Потому как "молотобойцы" сейчас не в самой лучшей своей форме и данные переход будет считать понижением в карьере Миколенко. А вот "Брайтону" бы не помешал Виталий и прибавил бы красок в их игре. Команда славится своим атакующим стилем и это видно невооруженным взглядом по их забитым голам, которые приравниваются к первой пятерке. Да и молодой тренер может совершенно по другому раскрыть потенциал украинца. Что касается грандов, то "Ливерпуль" кровь из носу нуждается в левом защитнике, но болельщики не поймут и не поддержат данный переход.

Помимо английского чемпионата есть и Серия А, где также присутствуют команды, которым бы подошел Виталий. Сразу стоит отметить "Рому", которая планирует возвращаться в большую гонку и на евроарену по слебущему сезону. Тем более руководство клуба довольно Довбиком и было бы не против подписать еще одного украинца. Конкуренция на позиции присутствует, но для Миколенко это не будет проблемой и после нескольких туров вопросов бы у тренерского штаба уже не возникало. Сразу бы стало ясно, кто заслуживает места в основном составе. И конечно же гранд итальянского футбола – "Интер". Футбольный мир наблюдает с какими проблемами сталкивается тренер, когда травмы выбили ключевых игроков. А учитывая формацию и стиль Индзаги – Виталий бы идеально вписался не левый фланг.

Миколенко проделал впечатляющий путь от дебюта в "Динамо" до ключевого игрока "Эвертона". Однако его амбиции и уровень игры требуют нового вызова. Переход в более перспективный клуб позволит ему раскрыть потенциал и продолжить прогресс на международной арене. Как сказал сам Миколенко при переходе в "Эвертон":

"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол — это место, где родилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подходит моему стилю".

Теперь пришло время сделать следующий шаг и покорить новые вершины.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine