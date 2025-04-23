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Один из лидеров Лестера может покинуть клуб после вылета команды в Чемпионшип
Может вернуться во Францию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После официального вылета "Лестера" в Чемпионшип, некоторые из его ведущих игроков, в частности французский полузащитник Бубакари Сумаре, могут стать настоящей возможностью на трансферном рынке. Французский хавбек, имя которого уже упоминалось прошлым летом в контексте возможных переходов в "Монако" и "Лион", снова может попасть в орбиту клубов Лиги 1.
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Несмотря на сложное начало сезона, Сумаре стал безоговорочным игроком основы "Лестера", войдя в шестерку наиболее часто используемых футболистов этого сезона. Его контракт с клубом действует до 2026 года, но Сумаре и его окружение открыты к предложениям других клубов. "Лестер" также может быть заинтересован в его продаже этим летом, чтобы пополнить клубную кассу.
Добавим, что в этом сезоне француз провел 30 матчей за "Лестер" во всех турнирах.
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