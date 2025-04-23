Действующий чемпион Италии хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед

Действующий чемпион Италии собирается подписать центрального защитника "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание TuttoMercatoWEB, миланский "Интер" заинтересован в подписании Маттейса де Лигта этим летом на правах годичной аренды с опцией выкупа на следующий сезон. В период с 2019 по 2022 год он играл за "Ювентус".

Напомним, что в августе прошлого года "Манчестер Юнайтед" заплатил мюнхенской "Баварии" около 45 миллионов евро за трансфер 25-летнего нидерландского защитника. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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В этом сезоне Маттейс де Лигт провел 40 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, забив два гола. Согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.