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Манчестер Сити нашел долгосрочную замену Эдерсону в чемпионате Португалии

Англия

За этим вратарем следят несколько ведущих европейских топ-клубов

Манчестер Сити нашел долгосрочную замену Эдерсону в чемпионате Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" нашел долгосрочную замену для Эдерсона в чемпионате Португалии.

По информации от журналиста Санти Ауны из издания Foot Mercato, вратарь "Порту" Диогу Кошта стал главной целью "горожан" в ближайшее трансферное окно. Капитан "драконов" готов присоединиться к команде Пепа Гвардиолы. В последние несколько дней между представителями английского топ-клуба и агентом игрока Жорже Мендешом продолжаются переговоры.

Его действующий контракт с "Порту" рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных в его соглашении составляет 75 миллионов евро.

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В этом сезоне 25-летний Диогу Кошта провел 18 "сухих" матчей в 41 поединке за "Порту" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Андрей Журба
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