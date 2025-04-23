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Манчестер Сити нашел долгосрочную замену Эдерсону в чемпионате Португалии
За этим вратарем следят несколько ведущих европейских топ-клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" нашел долгосрочную замену для Эдерсона в чемпионате Португалии.
По информации от журналиста Санти Ауны из издания Foot Mercato, вратарь "Порту" Диогу Кошта стал главной целью "горожан" в ближайшее трансферное окно. Капитан "драконов" готов присоединиться к команде Пепа Гвардиолы. В последние несколько дней между представителями английского топ-клуба и агентом игрока Жорже Мендешом продолжаются переговоры.
Его действующий контракт с "Порту" рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных в его соглашении составляет 75 миллионов евро.
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В этом сезоне 25-летний Диогу Кошта провел 18 "сухих" матчей в 41 поединке за "Порту" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
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