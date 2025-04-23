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Опытный полузащитник Арсенала покинет клуб этим летом

Англия
Обновлено

На правах свободного агента

Опытный полузащитник Арсенала покинет клуб этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный полузащитник лондонского "Арсенала" покинет клуб этим летом на правах свободного агента.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "канониры" больше не рассчитывают на 33-летнего Жоржиньо, поэтому он, как ожидается, этим летом покинет "Эмирейтс". Также отмечается, что "Фламенго" уже связался с игроком для того, чтобы сделать ему предложение контракта.

Сейчас футболист сборной Италии не ведет переговоры ни с одним клубом из Саудовской Аравии.

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В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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