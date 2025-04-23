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Опытный полузащитник Арсенала покинет клуб этим летом
На правах свободного агента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный полузащитник лондонского "Арсенала" покинет клуб этим летом на правах свободного агента.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "канониры" больше не рассчитывают на 33-летнего Жоржиньо, поэтому он, как ожидается, этим летом покинет "Эмирейтс". Также отмечается, что "Фламенго" уже связался с игроком для того, чтобы сделать ему предложение контракта.
Сейчас футболист сборной Италии не ведет переговоры ни с одним клубом из Саудовской Аравии.
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В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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