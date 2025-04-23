Опытный полузащитник Арсенала покинет клуб этим летом

Опытный полузащитник лондонского "Арсенала" покинет клуб этим летом на правах свободного агента.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "канониры" больше не рассчитывают на 33-летнего Жоржиньо, поэтому он, как ожидается, этим летом покинет "Эмирейтс". Также отмечается, что "Фламенго" уже связался с игроком для того, чтобы сделать ему предложение контракта.

Сейчас футболист сборной Италии не ведет переговоры ни с одним клубом из Саудовской Аравии.

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В этом сезоне Жоржиньо принял участие в 26 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.