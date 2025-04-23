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Тренер команды Таловерова раскритиковал работу Руни до своего прихода

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Ситуацию уже не изменить

Тренер команды Таловерова раскритиковал работу Руни до своего прихода

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Плимут Аргайла" Мирон Муслич считает, что его команда не находилась бы в столь тяжелом положении в Чемпионшипе, находись он на тренерском мостике "пилигримов" с начала сезона вместо легендарного Уэйна Руни.

"Думаю, если бы я был главным тренером "Плимута" с первого дня сезона, мы были бы очень-очень далеки от зоны вылета. Мы были бы в безопасности еще пять туров назад.

Я искренне верю, что если я со своим штабом буду здесь с первого дня (в следующем сезоне - прим.), то наше положение в таблице даже близко не будет таким, как сейчас", — сказал Муслич в комментарии BBC.

Муслич возглавил "Плимут" в январе 2025 года. Под руководством австрийца "Аргайл" набрал 23 очка в 19 матчах - во главе с Руни на счету команды было 20 баллов по итогам 25 игр.

На данный момент команда украинского центрбека Максима Таловерова находится на последнем месте в Чемпионшипе, отставая от безопасной зоны на три очка за два поединка до конца турнира.

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Уэйн Руни Чемпионшип тренер Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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