Руководство Челси рассматривает неожиданный трансфер легенды Манчестер Сити

Как передает издание CaughtOffside, руководство "Челси" ведет внутренние обсуждения относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне этим летом.

33-летний игрок приближается к завершению контракта с "Манчестер Сити", поэтому "синие" оценивают возможность подписать его на правах свободного агента. Впрочем, это находится лишь на начальной стадии, и пока даже непонятно, есть ли реальные шансы, что Де Брюйне останется в АПЛ, ведь ожидается, что бельгиец продолжит карьеру в МЛС, хотя есть и те, кто считает, что он все еще рассматривает варианты с английскими клубами.

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Стоит напомнить, что в свое время "Челси" отпустил Де Брюйне, не предоставив ему настоящего шанса проявить себя. После перехода в "Вольфсбург" бельгиец ярко заиграл в Бундеслиге, а затем перебрался в "Манчестер Сити", где стал одним из лучших полузащитников в истории Премьер-лиги.