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Звездный хавбек Манчестер Сити признался в том, что он не смотрит футбол
Как странно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш признался в том, что он не любит смотреть футбол.
"Нет, я вообще не смотрю футбол. Я просто не делаю этого. Даже не знаю почему. Возможно, это из-за того, что наша рутина полна футбола. Знаете, это то же самое, что если бы вы работали за компьютером и шли домой, вам не хочется потом сразу садиться за компьютер".
Напомним, что 26-летний португалец принес победу "горожанам" в матче 33-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:1), забив решающий гол на последних минутах.
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Добавим, что в этом сезоне Матеуш Нунеш провел 35 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав 9 результативных передач. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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