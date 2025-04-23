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Звездный хавбек Манчестер Сити признался в том, что он не смотрит футбол

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Звездный хавбек Манчестер Сити признался в том, что он не смотрит футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш признался в том, что он не любит смотреть футбол.

"Нет, я вообще не смотрю футбол. Я просто не делаю этого. Даже не знаю почему. Возможно, это из-за того, что наша рутина полна футбола. Знаете, это то же самое, что если бы вы работали за компьютером и шли домой, вам не хочется потом сразу садиться за компьютер".

Напомним, что 26-летний португалец принес победу "горожанам" в матче 33-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:1), забив решающий гол на последних минутах.

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Добавим, что в этом сезоне Матеуш Нунеш провел 35 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав 9 результативных передач. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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