Ключевой игрок Манчестер Сити рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии

Основной вратарь "Манчестер Сити" рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, одним из потенциальных кандидатов на выход стал 31-летний Эдерсон. Бразильский голкипер вместе со своим новым агентом, легендой местного футбола Жулио Сезаром, начал процесс изучения имеющихся предложений. Переговоры с некоторыми клубами из Саудовской Аравии уже ведутся. Руководство "горожан" также занимается поиском нового вратаря.

Ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Сити" нашел долгосрочную замену Эдерсону в Португалии.

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Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Бенфики" за 40 миллионов евро. За это время он провел 365 матчей за клуб во всех турнирах и выиграл вместе с командой 18 титулов, в том числе требл в сезоне 2022/23.