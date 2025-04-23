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Перспективный защитник Челси может присоединиться к их заклятым врагам
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный защитник лондонского "Челси" может присоединиться к их заклятым врагам.
Издание Football Insider информирует, что "Тоттенхэм" рассматривает вариант с подписанием Ренату Вейги этим летом, поскольку они ищут усиление в центр защиты. Руководство "синих" согласится отпустить 21-летнего португальца, если им удастся получить за него не менее 30 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что в августе прошлого года "Челси" заплатил "Базелю" 14 миллионов евро за Ренату Вейгу.
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Первую часть этого сезона Ренату Вейга провел в "Челси", а в январе 2025 года он перешел в "Ювентусу" на правах аренды до конца сезона без права выкупа. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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