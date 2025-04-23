Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке. Видео

Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке.

"Брентфорд" выложил видео речи тренера Томаса Франка в раздевалке после матча с "Борнмутом". Наставник похвалил команду и дал несколько выходных игрокам.

"Победа. Мы сделали это. На протяжении всей игры, я думаю, мы были лучшей командой. Я думаю, что мы начали второй тайм очень сильно. Лидируем 3:1, но потом... Никогда не бывает легко играть в большинстве. В такие моменты становится немного нервно.

У вас будет несколько выходных, используйте их с умом, наберитесь энергии, побегайте. Кто-то может прийти сюда и потренироваться. Хорошее завершение сезона! Вперед!", - сказал Франк.