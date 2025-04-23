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Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке. Видео

Англия

Эмоции зашкаливали

Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке.

"Брентфорд" выложил видео речи тренера Томаса Франка в раздевалке после матча с "Борнмутом". Наставник похвалил команду и дал несколько выходных игрокам.

"Победа. Мы сделали это. На протяжении всей игры, я думаю, мы были лучшей командой. Я думаю, что мы начали второй тайм очень сильно. Лидируем 3:1, но потом... Никогда не бывает легко играть в большинстве. В такие моменты становится немного нервно.

У вас будет несколько выходных, используйте их с умом, наберитесь энергии, побегайте. Кто-то может прийти сюда и потренироваться. Хорошее завершение сезона! Вперед!", - сказал Франк.

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Напомним, что "Брентфорд" обыграл "Брайтон" со счётом 4:2. С 61-й минуты "пчёлы" играли в большинстве.

Сейчас "Брентфорд" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 46-ю баллами.

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Английская Премьер-лига Брентфорд (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Томас Франк
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Источник:
Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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