Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера
Сенсация
Фото: Premier League
Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера.
"Лидс" рассматривает увольнение Даниэля Фарке, несмотря на успешный сезон. Причиной тому стали выступления наставника в АПЛ. Боссы сомневаются, что тренер сможет обеспечить сохранение команды в высшем дивизионе.
Окончательного решения ещё нет, но рассматриваются кандидаты на место главного тренера.
""Лидс" вряд ли решится на это, если только у них не будет на примете замена, которая, по их твёрдому убеждению, будет успешной, а это далеко не предрешённый исход. Если они пойдут по этому пути — и если потенциальная замена не оправдает ожиданий — атмосфера может быстро накалиться", - написал источник.
Фарке в своём первом сезоне в АПЛ, во время тренерства "Норвича", занял последнее место с 21-м баллом. В начале ноября второго сезона с "Канарейками" его уволили – клуб набрал 5 баллов в 11-ти матчах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 21 апреля "Лидс" гарантировал себе прямой проход в АПЛ. Команда набрала 94 балла.
Популярное сейчас
- Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- Буковина - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Ассист и игра левым защитником. Какие оценки получил Зинченко за полный матч АПЛ?
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет