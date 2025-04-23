Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера.

"Лидс" рассматривает увольнение Даниэля Фарке, несмотря на успешный сезон. Причиной тому стали выступления наставника в АПЛ. Боссы сомневаются, что тренер сможет обеспечить сохранение команды в высшем дивизионе.

Окончательного решения ещё нет, но рассматриваются кандидаты на место главного тренера.

""Лидс" вряд ли решится на это, если только у них не будет на примете замена, которая, по их твёрдому убеждению, будет успешной, а это далеко не предрешённый исход. Если они пойдут по этому пути — и если потенциальная замена не оправдает ожиданий — атмосфера может быстро накалиться", - написал источник.

Фарке в своём первом сезоне в АПЛ, во время тренерства "Норвича", занял последнее место с 21-м баллом. В начале ноября второго сезона с "Канарейками" его уволили – клуб набрал 5 баллов в 11-ти матчах.

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Напомним, что 21 апреля "Лидс" гарантировал себе прямой проход в АПЛ. Команда набрала 94 балла.