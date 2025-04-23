  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера

Англия

Сенсация

Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера

Фото: Premier League

Новина українською

Команда, вышедшая в АПЛ из Чемпионшипа, может уволить главного тренера.

"Лидс" рассматривает увольнение Даниэля Фарке, несмотря на успешный сезон. Причиной тому стали выступления наставника в АПЛ. Боссы сомневаются, что тренер сможет обеспечить сохранение команды в высшем дивизионе.

Окончательного решения ещё нет, но рассматриваются кандидаты на место главного тренера.

""Лидс" вряд ли решится на это, если только у них не будет на примете замена, которая, по их твёрдому убеждению, будет успешной, а это далеко не предрешённый исход. Если они пойдут по этому пути — и если потенциальная замена не оправдает ожиданий — атмосфера может быстро накалиться", - написал источник.

Фарке в своём первом сезоне в АПЛ, во время тренерства "Норвича", занял последнее место с 21-м баллом. В начале ноября второго сезона с "Канарейками" его уволили – клуб набрал 5 баллов в 11-ти матчах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 21 апреля "Лидс" гарантировал себе прямой проход в АПЛ. Команда набрала 94 балла.

По теме
yellow-arrow
Лондонская команда установила ценник на свою главную звезду для клубов Саудовской Аравии
yellow-arrow
Тренер команды Ярмолюка, после победы в матче АПЛ, эмоционально отреагировал в раздевалке. Видео
yellow-arrow
Перспективный защитник Челси может присоединиться к их заклятым врагам
Лидс Юнайтед Даниель Фарке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости