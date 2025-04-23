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Лондонская команда установила ценник на свою главную звезду для клубов Саудовской Аравии
Сумасшедшие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine/
Лондонский "Вест Хэм" установил ценник на свою главную звезду для клубов Саудовской Аравии
Согласно информации от источников издания Football Insider, главной целью "Аль-Насра" на летнее трансферное окно стал 24-летний Мохамед Кудус, однако они могут столкнуться с серьезными финансовыми запросами от руководства "молотобойцев", которое хочет получить за перспективного вингера не менее 120 миллионов фунтов стерлингов, тогда как для английских команд был установлен ценник лишь в 85 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что "Вест Хэм" подписал Мохамеда Кудуса из "Аякса" летом 2023 года за 38 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Мохамед Кудус отметился лишь 3 голами и 2 ассистами в 27 матчах за "Вест Хэм" в АПЛ.
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