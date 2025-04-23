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Тренер Ноттингем Форест - о борьбе за место в ЛЧ: Этого никто не ожидал - даже мы сами

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Тренер Ноттингем Форест - о борьбе за место в ЛЧ: Этого никто не ожидал - даже мы сами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о борьбе своей команды за место в Лиге чемпионов.

"Прежде всего мы должны осознать, что оказались в борьбе, которой никто не ожидал - даже мы сами. И это нормально. Но я не стремлюсь никому ничего доказывать.

Мы принимаем этот вызов. Впереди для нас важная неделя - едем на "Уэмбли", чтобы сразиться с серьезным соперником, и впереди еще много матчей. Если мы и дальше будем придерживаться этого подхода - качественной игры и борьбы - кто знает, чем это все закончится", - сказал специалист.

Напомним, что "Форест" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 60 очков по итогам 33 игр.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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