Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ноттингем Форест - о борьбе за место в ЛЧ: Этого никто не ожидал - даже мы сами
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о борьбе своей команды за место в Лиге чемпионов.
"Прежде всего мы должны осознать, что оказались в борьбе, которой никто не ожидал - даже мы сами. И это нормально. Но я не стремлюсь никому ничего доказывать.
Мы принимаем этот вызов. Впереди для нас важная неделя - едем на "Уэмбли", чтобы сразиться с серьезным соперником, и впереди еще много матчей. Если мы и дальше будем придерживаться этого подхода - качественной игры и борьбы - кто знает, чем это все закончится", - сказал специалист.
Напомним, что "Форест" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 60 очков по итогам 33 игр.
Популярное сейчас
- Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
- Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
- Стали известны две команды Чемпионшипа, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне