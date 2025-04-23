Тренер Ноттингем Форест - о борьбе за место в ЛЧ: Этого никто не ожидал - даже мы сами

Тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о борьбе своей команды за место в Лиге чемпионов.

"Прежде всего мы должны осознать, что оказались в борьбе, которой никто не ожидал - даже мы сами. И это нормально. Но я не стремлюсь никому ничего доказывать.

Мы принимаем этот вызов. Впереди для нас важная неделя - едем на "Уэмбли", чтобы сразиться с серьезным соперником, и впереди еще много матчей. Если мы и дальше будем придерживаться этого подхода - качественной игры и борьбы - кто знает, чем это все закончится", - сказал специалист.