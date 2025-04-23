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Клуб из большой шестёрки АПЛ лидирует в гонке за защитника клуба Забарного
Но это, к сожалению, не украинец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из большой шестёрки АПЛ лидирует в гонке за защитника клуба Забарного.
Журналист The Telegraph Мэт Лоу сообщает, что "Челси" лидирует в гонке за подписание защитника "Борнмута" Дина Хейсена.
В контракте испанца есть отступные в размере 50 млн евро, которые активируются в конце этого сезона.
В футболисте заинтересован главный тренер "Челси" Энцо Мареска. Он хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника, играющего с мячом, в качестве дополнения к Уэсли Фофане, а также, чтобы смягчить последствия его отсутствия из-за травм.
Сообщается, что между "Челси" и агентами Хейсена уже сложились хорошие отношения. Также в игроке заинтересованы "Ливерпуль" и "Реал". Но "Челси" следят за ним с января и готовы заплатить за трансфер.
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В этом сезоне Хейсен сыграл в 31-м матче "Борнмута", в котором забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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