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Арсенал сыграет матч Премьер-Лиги против полуфиналиста Кубка Англии. Вышел ли Зинченко в старте?

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Арсенал сыграет матч Премьер-Лиги против полуфиналиста Кубка Англии. Вышел ли Зинченко в старте?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" сыграет матч Премьер-Лиги против полуфиналиста Кубка Англии "Кристал Пэлас".

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Зинченко сыграл в 12-ти матчах АПЛ, в которых отметился голевой передачей. В старте он выходил 4 раза.

"Орлы" 26 апреля сыграют в полуфинале Кубка Англии против "Астон Виллы". Поэтому матч с "Арсеналом" перенесли на раннюю дату.

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Перед матчем "Арсенал" занимает второе место с 66-ю баллами, "Кристал Пэлас" - 12-й с 44-мя баллами.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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