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Арсенал сыграет матч Премьер-Лиги против полуфиналиста Кубка Англии. Вышел ли Зинченко в старте?
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" сыграет матч Премьер-Лиги против полуфиналиста Кубка Англии "Кристал Пэлас".
Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2025
???? Timber and Lewis-Skelly both return at full-back
⚓️ Partey anchors the midfield
⚡️ Sterling on the wing
Let's do this, Gunners ????
В этом сезоне Зинченко сыграл в 12-ти матчах АПЛ, в которых отметился голевой передачей. В старте он выходил 4 раза.
"Орлы" 26 апреля сыграют в полуфинале Кубка Англии против "Астон Виллы". Поэтому матч с "Арсеналом" перенесли на раннюю дату.
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Перед матчем "Арсенал" занимает второе место с 66-ю баллами, "Кристал Пэлас" - 12-й с 44-мя баллами.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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