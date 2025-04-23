Челси нацелился на 19-летнего таланта Ювентуса

"Челси" интересуется 19-летним форвардом туринского "Ювентуса" Кенаном Йылдызом. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Футболист имеет действующий контракт с итальянским клубом до лета 2029 года. Хотя "Ювентус" рассматривает возможность предложить игроку улучшенный новый договор, интерес со стороны "Челси" может внести коррективы в эти планы.

"Синие" уже сделали запрос в "Ювентус" относительно потенциального трансфера Кенана. Параллельно лондонский клуб пытается ускорить переговоры с представителями молодого футболиста.

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 8 голов и 5 ассистов в 44 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.