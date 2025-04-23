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Челси нацелился на 19-летнего таланта Ювентуса

Англия

Йылдыз может перейти в АПЛ

Челси нацелился на 19-летнего таланта Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" интересуется 19-летним форвардом туринского "Ювентуса" Кенаном Йылдызом. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Футболист имеет действующий контракт с итальянским клубом до лета 2029 года. Хотя "Ювентус" рассматривает возможность предложить игроку улучшенный новый договор, интерес со стороны "Челси" может внести коррективы в эти планы.

"Синие" уже сделали запрос в "Ювентус" относительно потенциального трансфера Кенана. Параллельно лондонский клуб пытается ускорить переговоры с представителями молодого футболиста.

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 8 голов и 5 ассистов в 44 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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