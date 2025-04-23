Клуб, вышедший в АПЛ из Чемпионшипа, проведёт парад. Названа дата

Клуб, вышедший в АПЛ из Чемпионшипа, проведёт парад.

Журналист Грэм Смит сообщил, что "Лидс", вне зависимости от результатов двух оставшихся матчей, отпразднует возвращение в Премьер-Лигу. Дата мероприятия пока не называется, но по словам источника это будет 5 мая.

Ряд муниципальных служб был уведомлён о маршруте торжества в этот день.

"В настоящее время "Лидс" работает с городским советом над окончательным утверждением планов празднования, и расходы, связанные с планированием, привели к решению о том, что парад состоится даже в том случае, если команда займёт второе место", - сообщил источник.

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Напомним, что сейчас "Лидс" лидирует в Чемпионшипе, набрав 94 балла. У второго "Бёрнли" столько же очков, но хуже разница мячей.