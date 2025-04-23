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Челси готов продать своего форварда летом за 40 миллионов евро
Нкунку может покинуть команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" принял решение расстаться с французским нападающим Кристофером Нкунку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Metro.
Среди главных претендентов на подписание футболиста называются "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
"Синие" намерены выручить за 27-летнего форварда 40 миллионов евро. Напомним, что летом 2023 года "Челси" заплатил "РБ Лейпциг" за переход Нкунку 60 миллионов евро.
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Источник:Metro
Опубликовал: Екатерина Власова
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