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Челси готов продать своего форварда летом за 40 миллионов евро

Англия

Нкунку может покинуть команду

Челси готов продать своего форварда летом за 40 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" принял решение расстаться с французским нападающим Кристофером Нкунку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Metro.

Среди главных претендентов на подписание футболиста называются "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

"Синие" намерены выручить за 27-летнего форварда 40 миллионов евро. Напомним, что летом 2023 года "Челси" заплатил "РБ Лейпциг" за переход Нкунку 60 миллионов евро.

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Источник:
Metro
Опубликовал: Екатерина Власова
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