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Рой Кин высказался о возможном переходе Де Брюйне в Манчестер Юнайтед

Англия

Ему даже не пришлось бы переезжать (с)

Рой Кин высказался о возможном переходе Де Брюйне в Манчестер Юнайтед

Фото - Manchester City FC

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал мнение относительно возможного перехода хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне в стан "красных дьяволов".

"Юнайтед"? Ему даже не пришлось бы переезжать. Мы знаем, насколько безжалостным может быть "Манчестер Сити" к игрокам определенного возраста. Дайте ему время с мячом - и он вас накажет, ему нужно лишь мгновение. Как бы вы ни пытались его остановить, в некоторых моментах это просто невозможно", - сказал Кин.

Напомним, что Кевин Де Брюйне ранее объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.

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Рой Кин Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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