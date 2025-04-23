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Рой Кин высказался о возможном переходе Де Брюйне в Манчестер Юнайтед
Ему даже не пришлось бы переезжать (с)
Фото - Manchester City FC
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал мнение относительно возможного перехода хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне в стан "красных дьяволов".
"Юнайтед"? Ему даже не пришлось бы переезжать. Мы знаем, насколько безжалостным может быть "Манчестер Сити" к игрокам определенного возраста. Дайте ему время с мячом - и он вас накажет, ему нужно лишь мгновение. Как бы вы ни пытались его остановить, в некоторых моментах это просто невозможно", - сказал Кин.
Напомним, что Кевин Де Брюйне ранее объявил о своем уходе из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.
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