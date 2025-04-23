Рой Кин высказался о возможном переходе Де Брюйне в Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказал мнение относительно возможного перехода хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне в стан "красных дьяволов".

"Юнайтед"? Ему даже не пришлось бы переезжать. Мы знаем, насколько безжалостным может быть "Манчестер Сити" к игрокам определенного возраста. Дайте ему время с мячом - и он вас накажет, ему нужно лишь мгновение. Как бы вы ни пытались его остановить, в некоторых моментах это просто невозможно", - сказал Кин.