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Срок до лета. Арсенал ведёт переговоры о новом контракте c ключевым полузащитником

Англия
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Футболист счастлив в клубе

Срок до лета. Арсенал ведёт переговоры о новом контракте c ключевым полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" ведёт переговоры о новом контракте c ключевым полузащитником.

Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что лондонский клуб хочет, чтобы Томас Парти остался. "Арсенал" начал переговоры о новом контракте футболиста.

Предложены варианты с улучшенным 2-летним контрактом или на год с возсможностью продления на такой же срок. Полузащитник рассмотрит альтернативные варианты, если соглашение не будет достигнуто.

31-летний футболист счастлив в "Арсенале", а его семье нравится Лондон. Текущий контракт футболиста действителен до конца сезона.

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В этом сезоне ганский полузащитник сыграл в 46-ти матчах лондонского клуба, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Томас Парти присоединился к "Арсеналу" из "Атлетико" в октябре 2020 года за 50 млн евро.

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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Владислав Прийменко
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