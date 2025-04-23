АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Ошибка канониров ценой в 2 очка

Матч начался с молниеносного давления "канониров". На 2-й минуте Хефферсон Лерма грубо остановил атаку "Арсенала", подарив хозяевам штрафной. Мартина Эдегора не пришлось просить дважды: его точная подача нашла Якуба Кивера, который на 3-й минуте выпрыгнул выше всех в штрафной и ударом головой отправил мяч под левую стойку - 1:0. Трибуны взорвались, а "Арсенал" получил заряд уверенности, демонстрируя фирменную скорость и контроль.

"Кристал Пэлас" не собирался сдаваться. На 6-й минуте Камада попытался добить мяч в штрафной, но защитники "Арсенала" заблокировали удар, отправив мяч на угловой. Подача не принесла результата, но впоследствии Эдди Нкетиа едва не наказал свою бывшую команду: после розыгрыша стандарта он пробил головой, но мяч пролетел мимо правой стойки. Этот момент стал сигналом, что "орлы" готовы "показать зубы".

На 27-й минуте гости сумели удивить соперника. Эберечи Эзе, получив подачу с углового от Адама Уортона, блестяще укротил мяч и пробил из пределов штрафной. Удар, рикошетом от каркаса, попал в правый нижний угол - 1:1. Гол немного оживил "Пэлас", а Эзе продолжил терроризировать оборону "Арсенала".

"Канониры" снова взялись снова возвращать себе преимущество и на 42-й минуте матча Тимбер отдал идеальный пас на Леандро Троссарда, который из пределов штрафной хладнокровно пробил в правый нижний угол - 2:1.

В целом "Арсенал" превосходил соперника по владению мячом, создав больше моментов, но "Кристал Пэлас" показал зубы, используя скорость Эзе и Нкетиа.

Второй тайм матча стал настоящим футбольным триллером, где интрига держалась до последнего вздоха. "Канониры" стремились удержать преимущество, но „орлы“ сумели ответить.

Второй тайм начался с атакующего запала "канониров", но защитники "Пэлас" отбили мяч. Далее Эдегор отдал разрезной пас на Леандро Троссарда, но оборона "Пэлас" свела атаку на нет. Гости не стали отсиживаться в обороне и Митчелл побежал вперед выполнив прострел, но Давид Рая прекрасно сориентировался и перехватил мяч.

После более-менее равной игры Микель Артета освежил состав, выпустив Букайо Саку вместо Рахима Стерлинга, добавив скорости на фланге. Оливер Гласнер ответил двойной заменой на 63-й: Эберечи Эзе и Адам Уортон уступили место Исмаили Сарру и Уиллу Хьюзу.

Гости побежали вперед с новыми силами и Девенни великолепно пробил головой после навеса, но и здесь Рая совершил невероятный сейв, достойный оваций. "Арсенал" ответил голом на 72-й минуте матча, когда Мартинелли поразил ворота соперника, но эта радость длилась недолго и после просмотра VAR он был отменен из-за выхода мяча за пределы поля. Поэтому пауза, казавшаяся вечностью, оставила "канониров" без преимущества.

Оливер Гласнер продолжал действовать спокойно и взвешенно. Главный тренер "орлов" выпустил на поле Матета и не прогадал. На 83-й минуте матча форвард начал прессинговать защитников "Арсенала", воспользовавшись хаосом в обороне, что привело к ошибке Салиба. Матета не растерялся, а еще и Рая оказался далеко от ворот и забил в пустые ворота, сравняв счет в матче.

Главный арбитр добавил 8 минут к основному времени, но и это не спасло "канониров".

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" 2:2

Голы: Кивер (3), Троссард (42) - Эзе (27), Матета (83)

*на 72-й минуте после просмотра VAR гол Мартынеллы был отменен

"Арсенал": Рая - Тимбер, Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли (Тирни, 86) - Эдегор (Нванери, 86), Партей, Райс - Стерлинг (Сака, 60), Троссард, Мартинелли

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Геи, Лакруа, Лерма, - Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз, 63), Муньйос - Эзе (Сарр, 63), Девенни (Эсе, 80) - Нкетиа (Матета, 80)

Предупреждения: Райс (45+2), Девенни (47)