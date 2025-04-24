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Микель Артета прокомментировал очередную потерю очков Арсенала
Отдадим должное "Кристал Пэлас"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после матча против "Кристал Пэлас" (2:2).
"Мы разочарованы и результатом, и игрой также. Думаю, нам так и не удалось достичь стабильности во многих аспектах, чтобы полностью контролировать игру – постоянно было ощущение, что мяч у нас, мы владели инициативой, дважды выходили вперед, но игра не была взята под контроль и мы ею не управляли так, как обычно это делаем, потому что в некоторых моментах мы были ниже своих стандартов.
Когда ты не на своем лучшем уровне, но дважды выходишь вперед, ты должен быть способен удержать преимущество, а мы этого не сделали, особенно с учетом того, что произошло во втором тайме.
Отдадим должное "Кристал Пэлас". Они очень хорошо организованы, действительно хорошая команда, они усложнили нам задачу – как и всем остальным. Но сегодня мы были не в лучшей форме", – сказал Артета.
Добавим, что после этого матча "Арсенал" остается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 67 очков.
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