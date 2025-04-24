  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Кристал Пэлас гордится своими игроками после игры с Арсеналом

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Кристал Пэлас гордится своими игроками после игры с Арсеналом

Англия

Лучшая игра за последние недели

Главный тренер Кристал Пэлас гордится своими игроками после игры с Арсеналом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "орлов" Оливер Гласнер дал интервью после ничьей (2:2) против "Арсенала" на "Эмирейтс".

"Я действительно горжусь игроками и тем, как они сегодня выступили. Мы проигрывали 0:1, к тому же в двух предыдущих выездных матчах пропустили 10 мячей – и вот играем здесь, на "Эмирейтс", против "Арсенала", который сейчас в отличной форме. Это сложная ситуация.

Но реакция была великолепной – если честно, невероятной. Мы не потеряли мужества, не потеряли веры, и пошли вперед. Думаю, это была вполне заслуженная ничья, мы дважды возвращались в игру. Особенно хочу отметить самоотдачу в обороне – все действовали дисциплинированно, но при этом постоянно шли вперед, создавали моменты, забили два фантастических гола.

Это было замечательное выступление, еще и командное. Это поможет нам, потому что, как по мне, это была наша лучшая игра за последние недели", – сказал Гласнер.

Добавим, что свой следующий матч "орлы" проведут в субботу, 26 апреля, на "Уэмбли" против "Астон Виллы" в рамках полуфинала Кубка Англии.

Читайте такжеАПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Ошибка канониров ценой в 2 очка
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду Вильярреала
yellow-arrow
Микель Артета прокомментировал очередную потерю очков Арсенала
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 2:2. Ошибка канониров ценой в 2 очка
Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости