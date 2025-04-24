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Главный тренер Кристал Пэлас гордится своими игроками после игры с Арсеналом
Лучшая игра за последние недели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "орлов" Оливер Гласнер дал интервью после ничьей (2:2) против "Арсенала" на "Эмирейтс".
"Я действительно горжусь игроками и тем, как они сегодня выступили. Мы проигрывали 0:1, к тому же в двух предыдущих выездных матчах пропустили 10 мячей – и вот играем здесь, на "Эмирейтс", против "Арсенала", который сейчас в отличной форме. Это сложная ситуация.
Но реакция была великолепной – если честно, невероятной. Мы не потеряли мужества, не потеряли веры, и пошли вперед. Думаю, это была вполне заслуженная ничья, мы дважды возвращались в игру. Особенно хочу отметить самоотдачу в обороне – все действовали дисциплинированно, но при этом постоянно шли вперед, создавали моменты, забили два фантастических гола.
Это было замечательное выступление, еще и командное. Это поможет нам, потому что, как по мне, это была наша лучшая игра за последние недели", – сказал Гласнер.
Добавим, что свой следующий матч "орлы" проведут в субботу, 26 апреля, на "Уэмбли" против "Астон Виллы" в рамках полуфинала Кубка Англии.
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