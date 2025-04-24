Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду Вильярреала
Есть конкуренты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера Алекса Баэна. Профиль атакующего полузащитника "Вильярреала" соответствует стилю игры, который стремится ввести Рубен Аморим, который назвал Баэна приоритетом для усиления зоны между полузащитой и атакой в своей тактической схеме.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Испанец привлек интерес нескольких грандов. "Атлетико" и "Бавария" также внимательно следят за его развитием, и видят в молодом таланте игрока, который может решать судьбу матчей. В свои 23 года Баэна демонстрирует зрелость, тактический интеллект и способность влиять на атакующую игру с позиции "десятки" или даже с фланга.
И хотя его клаусула составляет 60 миллионов евро, в "Вильярреале" не исключают возможности переговоров, если предложение будет убедительным, а сам игрок изъявит желание сделать шаг вперед.
Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 6 голов и 8 ассистов в 28 матчах за "Вильярреал" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Белый дом: Зеленский движется в неправильном направлении на переговорах, Трамп разочарован
- Стали известны две команды Чемпионшипа, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО