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Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду Вильярреала

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Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера Алекса Баэна. Профиль атакующего полузащитника "Вильярреала" соответствует стилю игры, который стремится ввести Рубен Аморим, который назвал Баэна приоритетом для усиления зоны между полузащитой и атакой в своей тактической схеме.

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Испанец привлек интерес нескольких грандов. "Атлетико" и "Бавария" также внимательно следят за его развитием, и видят в молодом таланте игрока, который может решать судьбу матчей. В свои 23 года Баэна демонстрирует зрелость, тактический интеллект и способность влиять на атакующую игру с позиции "десятки" или даже с фланга.

И хотя его клаусула составляет 60 миллионов евро, в "Вильярреале" не исключают возможности переговоров, если предложение будет убедительным, а сам игрок изъявит желание сделать шаг вперед.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 6 голов и 8 ассистов в 28 матчах за "Вильярреал" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Вильярреал Манчестер Юнайтед Алекс Баэна
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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